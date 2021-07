Conferenza Luiz Felipe: «Rinnovo? Voglio rimanere per altri 15 anni»

Conferenza stampa Luiz Felipe: il difensore è intervenuto direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco le sue parole

Direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, le parole di Luiz Felipe in conferenza stampa:

FORMA – «Sto bene, in vacanza mi sono allenato per fare un buon ritiro. Adesso voglio continuare per stare bene nella prima di campionato».

DIFESA – All’inizio è difficile, perchè giocare 5 anni a tre e poi a quattro non è facile. Lavoriamo ogni giorno, i movimenti sono diversi, all’inizio si fa un po’ di fatica ma arriveremo a fare ciò che chiede il mister. Ho giocato a quattro in Brasile, ma non lo faccio più da tanti anni».

SARRI – «Uno dei migliori in Italia e in Europa, ci chiede di dare tutto. Inzaghi è stato qui cinque anni, ha vinto. Lo ringrazio perchè è un grande allenatore, ma è il passato e adesso ci concentriamo su quello che chiede Sarri».

PORTIERI – «Ci danno una grande mano. Reina ha più esperienza, ma Thomas anche è un grande portiere che ha dato tutto per la squadra. Non mi cambia nulla chi è in porta. Acerbi? Gli abbiamo scritto, ora è in vacanza e lo aspettiamo a Formello».

OLIMPIADI – «Mi dispiace non andare, ma ho fatto la scelta di stare bene. Andando lì non sarei stato al 100%, ho preferito rimanere e lavorare per fare la miglior stagione da quando sono qui».

FELIPE ANDERSON – «Felipetto è un fratello per me, tutti sanno le sue qualità, mi ha fatto sentire sempre uno di famiglia, spero possa dare tutto perchè è un grandissimo calciatore. Penso che farà grandi cose qui»

RINNOVO – «Certo che voglio rimanere. Qui sto bene, mi sento in famiglia, il rinnovo lo lascio al mio procuratore e a Tare. Io voglio stare qui tanti anni, perchè vestire questa maglia è speciale, posso rimanere 10 o 15 anni. Voglio vincere con questa maglia e poi magari arrivare in Brasile, ma prima della Nazionale devo fare bene qui».