Calciomercato
Lazio pronta a cedere Pellegrini, il laterale verso il Como di Fabregas. Ecco cosa filtra
Luca Pellegrini quest’estate potrebbe salutare definitivamente la Lazio! Il Como l’ha inserito nella propria lista di obiettivi in ottica Champions
Il futuro di Luca Pellegrini alla Lazio sembra ormai segnato. Il laterale ex Roma e Juventus ha avuto un ruolo sempre più marginale nelle rotazioni della squadra biancoceleste durante l’ultima stagione e rischia di trovare ulteriori difficoltà con l’arrivo di Alfonso Pedraza, destinato a rafforzare la corsia sinistra. La società sta quindi valutando l’ipotesi di una cessione per permettere al giocatore di trovare maggiore continuità e spazio in una nuova squadra.
Interessi e opportunità per Luca Pellegrini
Tra le squadre interessate a Luca Pellegrini c’è il Como, che punta a rinforzare la propria rosa in vista della prossima partecipazione alla Champions League. I lombardi, infatti, devono rispettare determinati parametri legati alla presenza di giocatori italiani nel gruppo e il laterale biancoceleste rappresenta un profilo perfetto per soddisfare tali requisiti. Pellegrini, con la sua esperienza in Serie A e le caratteristiche tecniche già consolidate, è seguito con attenzione dai dirigenti comaschi.
Parametri italiani e strategia del Como
Il Como deve garantire almeno otto calciatori italiani nella rosa per rispettare le normative della UEFA, motivo per cui l’acquisizione di Luca Pellegrini è considerata strategica. Il laterale permetterebbe ai lombardi di coniugare esperienza, qualità tecnica e aderenza ai vincoli regolamentari. La società intende avviare i contatti con il giocatore e con la Lazio nel corso del prossimo mese, cercando di definire un accordo che possa soddisfare entrambe le parti e assicurare continuità alla carriera del difensore.
Il futuro di Pellegrini sarà determinato nelle prossime settime, con incontri e trattative che definiranno la sua prossima destinazione!
Ultimissime Lazio LIVE: nostra intervista a Manfredini e il futuro di Romagnoli
News
La Lazio sceglie l’attaccante: il sogno di Gattuso
Rino Gattuso ha già dimostrato di avere le idee molto chiare per l'attacco bianconceleste. La richiesta a Lotito è precisa:...
Mercato Lazio, il Torino segue con attenzione Mandas! Le ultime news
Mercato Lazio, Christos Mandas è piombato nel taccuino della dirigenza del Torino! Il greco può restare in Serie A: i...
Lazio, Gattuso pronto al rilancio: Lotito e Fabiani promettono quattro-cinque acquisti
La Lazio inizia la programmazione della prossima stagione con dei punti fermi: arriveranno dei colpi imprescindibili per alzare il livello...