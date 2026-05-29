Lazio pronta a cedere Pellegrini, il laterale verso il Como di Fabregas. Ecco cosa filtra

Luca Pellegrini quest’estate potrebbe salutare definitivamente la Lazio! Il Como l’ha inserito nella propria lista di obiettivi in ottica Champions

Il futuro di Luca Pellegrini alla Lazio sembra ormai segnato. Il laterale ex Roma e Juventus ha avuto un ruolo sempre più marginale nelle rotazioni della squadra biancoceleste durante l’ultima stagione e rischia di trovare ulteriori difficoltà con l’arrivo di Alfonso Pedraza, destinato a rafforzare la corsia sinistra. La società sta quindi valutando l’ipotesi di una cessione per permettere al giocatore di trovare maggiore continuità e spazio in una nuova squadra.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Interessi e opportunità per Luca Pellegrini

Tra le squadre interessate a Luca Pellegrini c’è il Como, che punta a rinforzare la propria rosa in vista della prossima partecipazione alla Champions League. I lombardi, infatti, devono rispettare determinati parametri legati alla presenza di giocatori italiani nel gruppo e il laterale biancoceleste rappresenta un profilo perfetto per soddisfare tali requisiti. Pellegrini, con la sua esperienza in Serie A e le caratteristiche tecniche già consolidate, è seguito con attenzione dai dirigenti comaschi.

Parametri italiani e strategia del Como

Il Como deve garantire almeno otto calciatori italiani nella rosa per rispettare le normative della UEFA, motivo per cui l’acquisizione di Luca Pellegrini è considerata strategica. Il laterale permetterebbe ai lombardi di coniugare esperienza, qualità tecnica e aderenza ai vincoli regolamentari. La società intende avviare i contatti con il giocatore e con la Lazio nel corso del prossimo mese, cercando di definire un accordo che possa soddisfare entrambe le parti e assicurare continuità alla carriera del difensore.

Il futuro di Pellegrini sarà determinato nelle prossime settime, con incontri e trattative che definiranno la sua prossima destinazione!

Ultimissime Lazio LIVE: nostra intervista a Manfredini e il futuro di Romagnoli