Gattuso si affida a Gila! La crescita che convince la Lazio del futuro

Gennaro Gattuso punta sullo spagnolo Mario Gila! La crescita avuta fino ad ora si è rivelata brillante

Gennaro Gattuso è pronto a prendere le redini tecniche per guidare la Lazio, segnando una netta rottura col passato dopo il definitivo addio di Maurizio Sarri. Tra le primissime indiscrezioni legate all’inizio di questo nuovo ciclo, spicca in modo evidente la volontà del neo allenatore di blindare e valorizzare ulteriormente Mario Gila in vista della prossima stagione calcistica. Il percorso dello spagnolo all’interno della compagine sportiva rappresenta senza alcun dubbio una delle crescite individuali più fulminee e sorprendenti dell’intero panorama nazionale recente.

Approdato in Italia durante l’estate del 2022 dal Real Madrid Castilla per una cifra pari a 6 milioni di euro, il suo impatto iniziale è stato caratterizzato da un lento e cauto apprendistato. Durante la primissima annata agonistica, il difensore è stato gestito con estrema prudenza, collezionando appena quattro presenze in campionato, subentrando quasi sempre nel finale dei novanta minuti. In quel periodo, pur trovando maggiore spazio nelle competizioni continentali, veniva considerato come un’acerba e semplice alternativa dietro ai titolari designati Romagnoli e Casale. Un inizio in salita ma necessario per assimilare i nuovi schemi tattici e prepararsi al grande palcoscenico!

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L’esplosione in campo di Mario Gila in maglia biancoceleste

La vera e propria svolta per il centrale si è materializzata a partire dall’autunno dell’anno successivo. L’inizio di quel torneo sembrava ricalcare le dinamiche passate, fino a quando una clamorosa serie di infortuni simultanei nel reparto arretrato ha costretto lo staff tecnico a gettarlo nella mischia per assoluta necessità. La risposta del giocatore è stata formidabile fin dal principio, traducendosi in prestazioni monumentali e autorevoli, capaci di infiammare la tifoseria in campionato e di lasciare il segno anche in Champions League, con una memorabile prestazione nella difficilissima sfida europea contro l’Atletico Madrid.

Da quell’istante non è più uscito dal campo, scalando velocemente le gerarchie e conquistandosi il posto fisso nell’undici iniziale. Anche con il successivo avvicendamento in panchina e l’arrivo di Igor Tudor, le sue innate doti in fase di marcatura, unite a una straordinaria e dirompente velocità nei ripiegamenti e nell’uno contro uno, gli hanno permesso di confermarsi come un baluardo insostituibile. Una reazione di puro carattere nel momento del bisogno che ha letteralmente svoltato la sua carriera professionistica.

Il futuro radioso di Mario Gila sotto la guida di Gennaro Gattuso

Nelle annate agonistiche più recenti, caratterizzate dalle transizioni tecniche che hanno visto protagonisti in panchina prima Marco Baroni e poi un fugace ritorno alle origini, il ragazzo ha completato definitivamente la sua complessa evoluzione tattica. L’atleta iberico ha affinato le proprie doti agonistiche diventando un autentico regista difensivo, capace di abbinare una grande aggressività e un perfetto tempismo negli anticipi a una pulizia tecnica di altissimo livello nell’impostazione del gioco dal basso, attirando inevitabilmente le attenzioni del mercato internazionale.

Gennaro Gattuso fa benissimo a puntare ciecamente su di lui per il nuovo progetto tecnico. Si tratta di un leader assoluto della difesa e, considerato l’enorme apporto garantito con immensa dedizione e profondo spirito di sacrificio nel corso degli anni passati, possiede tutte le carte in regola per dare ancora tantissimo alla formazione del futuro. La sua importante e strategica permanenza garantirebbe la necessaria stabilità per costruire un muro invalicabile e granitico davanti alla porta, ponendo basi solide e sicure per i prossimi traguardi della società!