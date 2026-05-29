Muriqi sempre più vicino al ritorno in Turchia: plusvalenza importante per i biancocelesti grazie alla rivendita!

Tutto pronto per il ritorno in Turchia di Muriqi: la Lazio tiene d’occhio gli sviluppi e attende il nuovo bottino! Le ultime dalla Spagna sul centravanti

Vedat Muriqi ha trovato l’intesa sui termini personali per un contratto fino al 2029 con il Fenerbahçe e si avvicina al ritorno in Turchia. Come riportato da Nico Schira su X, i turchi sono ai dettagli con il Real Mallorca per definire l’accordo economico che libererà l’attaccante kosovaro. Il centravanti ha infatti raggiunto un accordo sui termini personali per un contratto fino al 2029.

La retrocessione del Mallorca in Segunda División ha aumentato molto la possibilità di cessione, aprendo uno scenario favorevole anche per la Lazio, che detiene il 45% della rivendita del calciatore. Il centravanti classe 1994, reduce da una stagione di alto livello con 23 gol che lo hanno reso vice-capocannoniere della Liga, è pronto a incontrare la dirigenza spagnola per chiudere gli ultimi dettagli.

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Lazio e Muriqi, il ritorno economico

Per la Lazio, l’affare rappresenta un ritorno economico significativo a distanza di quattro anni dall’arrivo del giocatore nella Capitale. Il Pirata è finito nel mirino di diversi club, ma il Fenerbahçe resta in pole position per assicurarsi il centravanti. Secondo le stime riportate, il Mallorca valuta Muriqi intorno ai 20 milioni di euro, anche se la cifra finale potrebbe scendere se l’operazione si chiuderà rapidamente.

Lazio e Muriqi, plusvalenza strategica

La cessione di Muriqi non è solo un’operazione tecnica, ma anche strategica per la Lazio, che garantirà una plusvalenza importante grazie alla quota sulla rivendita. L’incasso previsto consentirà ai biancocelesti di avere maggiore liquidità da reinvestire sul mercato, continuando a pianificare il rafforzamento della rosa.

In sintesi, il ritorno di Vedat Muriqi al Fenerbahçe non solo chiude un capitolo della carriera del centravanti kosovaro, ma rappresenta anche un’opportunità concreta di guadagno per la Lazio, confermando la lungimiranza della società nella gestione dei diritti economici sui propri ex giocatori.