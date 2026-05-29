Calciomercato Lazio, occhi puntati su Dominguez per il post Gila: chi è il nuovo nome per rinforzare la difesa

Calciomercato Lazio, il giovane centrale spagnolo nel mirino dei biancocelesti: Dominguez come investimento per il futuro

La Lazio ha seriamente messo nel mirino Sergi Dominguez, classe 2005, come possibile rinforzo difensivo per la prossima stagione, soprattutto in caso di addio di Romagnoli e Gila. Dopo essere cresciuto nella cantera del Barcellona, il giovane difensore ha esordito in Liga il 31 agosto 2024 con Flick, totalizzando 3 presenze in campionato, più un match di Coppa di Spagna e due in Champions League.

Nell’estate del 2025 viene acquistato dalla Dinamo Zagabria per 1,2 milioni di euro, giocando 41 partite in tutte le competizioni e contribuendo con 2 gol e 4 assist. L’esperienza in Croazia gli ha permesso di maturare e consolidare il proprio bagaglio tecnico in un contesto professionistico competitivo.

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Calciomercato Lazio, le qualità del difensore

Dominguez è un centrale difensivo moderno, dotato di 191 cm di fisico, che lo rendono dominante nel gioco aereo. Destro naturale, ha sviluppato ottime capacità di costruzione grazie agli anni trascorsi nella Masia, mostrando anche doti di leadership: spesso capitano nelle squadre giovanili del Barcellona, è abituato a dirigere la difesa e a guidare i compagni in campo.

Calciomercato Lazio, l’affare e le prospettive

il valore del giocatore attuale è di circa 9 milioni di euro, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe trovato un accordo intorno ai 3 milioni di euro, con annuncio atteso per i primi di luglio.

L’operazione rappresenterebbe un investimento mirato sul futuro: un difensore giovane, pronto a crescere e a diventare un punto fermo della retroguardia biancoceleste. La società punta così a costruire un reparto difensivo solido, capace di garantire affidabilità tecnica e prospettiva di sviluppo per le stagioni a venire.