Festival Serie A, Lotito protagonista del panel denominato “Il futuro degli stadi italiani”

Festival Serie A, il presidente della Lazio Claudio Lotito figura nella lista dei relatori del panel “Il futuro degli stadi italiani”. Le ultime

E’ stato svelato il programma completo del Festival della Serie A, l’atteso evento organizzato in terra emiliana. Dopo le prime presentazioni, la Lega ha comunicato tutti i dettagli della kermesse in calendario per il 5, il 6 e il 7 giugno. Si tratta di tre giornate fitte di incontri per analizzare il momento del calcio italiano. L’obiettivo è riunire i vertici del sistema per sviluppare strategie comuni. Un momento di riflessione assoluta per il panorama calcistico, utile a tracciare la via per le prossime stagioni.

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Festival della Serie A: un focus essenziale sugli stadi

Nel fitto palinsesto del Festival della Serie A, emerge un dibattito che richiamerà l’interesse di tante società, a cominciare dalla Lazio. I fari sono puntati sul panel “Il futuro degli stadi italiani”, promosso in stretta collaborazione con l’istituto di credito veneto. L’ammodernamento degli impianti rappresenta lo snodo vitale per garantire nuovi ricavi e stabilità al movimento. L’inizio di questo attesissimo incontro è fissato per il 5 giugno alle ore 16.30. Una sfida infrastrutturale da vincere a tutti i costi, indispensabile per allinearsi agli standard europei e accogliere i tifosi in strutture polifunzionali e all’avanguardia.

I relatori d’eccezione al Festival della Serie A sugli impianti

Per approfondire queste tematiche, il Festival della Serie A ha scelto relatori di assoluto spessore. Tra i protagonisti spicca Tommaso Giulini, da tempo attivo nell’iter per il nuovo impianto dei sardi. Insieme al presidente isolano ci sarà il numero uno della Lazio, Claudio Lotito. A completare il tavolo interverranno Ernesto Fürstenberg Fassio, rappresentante dell’istituto partner dell’evento, e Massimo Sessa, commissario straordinario per le infrastrutture sportive.