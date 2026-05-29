Ratkov verso il rilancio con Gattuso? La prossima stagione dovrà essere quella della rinascita

Petar Ratkov, attaccante classe 2003 della Lazio, spera di poter essere centrale nel progetto tecnico dell’ex CT Gennaro Gattuso: ecco cosa filtra

Il futuro di Petar Ratkov alla Lazio potrebbe prendere una svolta importante con l’arrivo di Gennaro Gattuso. L’attaccante serbo classe 2003 è approdato in biancoceleste a gennaio dal Salisburgo, ma con Maurizio Sarri ha faticato a trovare spazio. In appena 8 presenze ha totalizzato 228 minuti in campo, con una media inferiore a mezz’ora a partita, evidenziando come non fosse pienamente compatibile con le richieste dal tecnico toscano.

Il rendimento di Ratkov con Maurizio Sarri

Durante la gestione di Maurizio Sarri, Petar Ratkov ha avuto poche opportunità di mettersi in mostra. Il modulo e lo stile di gioco del “Comandante” non hanno valorizzato né le doti tecniche né quelle fisiche del giovane attaccante serbo. La poca continuità in campo ha limitato il suo impatto e la possibilità di incidere nei risultati della squadra, lasciando aperta la questione sul suo ruolo nella prossima stagione.

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Ratkov tra Gattuso e le prospettive di rilancio

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso, le prospettive per Ratkov potrebbero cambiare significativamente. Il nuovo allenatore potrebbe proporre un gioco più congeniale al profilo del serbo, valorizzando le sue caratteristiche. Il ritiro estivo sarà il momento decisivo per valutare il suo impiego e le opportunità di rilancio: solo dopo questa fase la società prenderà una decisione definitiva sul suo futuro e sulla programmazione della squadra.

Ratkov, Interesse estero e strategia societaria

Sullo sfondo rimane vivo l’interesse dalla Germania per Petar Ratkov, con alcuni club pronti a seguirlo da vicino. Tuttavia, la società biancoceleste è intenzionata a valorizzare l’investimento effettuato circa cinque mesi fa, preferendo dare al giocatore la possibilità di crescere e dimostrare il proprio valore sotto la guida di Gennaro Gattuso. L’obiettivo è massimizzare il ritorno tecnico ed economico dell’acquisto, puntando su un percorso di sviluppo graduale e concreto.

La prossima stagione sarà dunque decisiva per Petar Ratkov, che avrà l’opportunità di dimostrare il proprio talento con più continuità e con un allenatore in grado di sfruttare le sue qualità. Il ritiro estivo e le prime sessioni di lavoro con Gattuso determineranno le scelte societarie e la strategia sul giovane attaccante serbo, pronto a rilanciarsi in Serie A.