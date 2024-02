Conferenza stampa Juric: «Non hanno passato la metà campo per un’ora. Se giochi così ci sono rimpianti»

Conferenza stampa Juric, le parole del tecnico dei granata nel post gara dopo la sfida giocata contro la Lazio

Cosi Ivan Juric nella conferenza stampa post Torino-Lazio.

RIMPIANTI – «Sono orgoglioso, ma il calcio è così. E’ una delle migliori gare da quando sono qui e se giochi così è normale ci siano rimpianti. Complimenti ai ragazzi, dobbiamo essere consapevoli di ciò che si può fare, pensiamo poi alla prossima. Giocando sempre così possiamo vincere».

ARBITRAGGIO – «Dovrei rivederla, così da non dare giudizi affrettati».

FRUSTRAZIONE – «Vedo bene i ragazzi, una squadra sul pezzo, mi fanno paura solo gli infortuni. Dobbiamo essere contenti e non frustrati. Loro per un’ora non hanno passato la metà campo. C’è stato uno shock, ma ci siamo ripresi. Bisogna migliorare in zona gol perchè non l’abbiamo buttata dentro. Abbiamo quattro giorni per preparare la Roma, lì vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi».

CONTRO LA ROMA – «Con De Rossi fanno cose diverse, sia in difesa che in attacco. Sarà una bella sfida. Ho la sensazione che possiamo competere, possiamo competere ma dobbiamo sempre dare il massimo».