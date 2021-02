Conferenza stampa Inzaghi: quando parla il tecnico pre Inter Lazio

Conferenza stampa Inzaghi: il tecnico biancoceleste parla alla vigilia del match contro l’Inter, valido per la 22esima giornata di Serie A

Domenica sera, alle 20.45, la Lazio scenderà in campo contro l’Inter. I biancocelesti vogliono proseguire la striscia positiva: vengono da sei vittorie in campionato e non hanno intenzione di fermarsi. Alla vigilia del match, sabato, Inzaghi interverrà in conferenza stampa.

Il tecnico parlerà alle 13.30 di sabato 13: Lazionews24 seguirà LIVE le parole del coach.