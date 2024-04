Conferenza stampa Gilardino: le parole post Genoa Lazio

Conferenza stampa Gilardino, le parole del tecnico rossoblà nel post gara dopo la sfida giocata contro la Lazio

Cosi Alberto Gilardino nella conferenza stampa post Genoa-Lazio.

SCONFITTA – «Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra che ha grandi qualità. Abbiamo avuto un buon temperamento in questa gara, fino a quando Retegui è riuscito a tenere botta con Ekuban, ma dovevamo fare meglio nelle occasioni create. Nel secondo tempo siamo calati di energia, poi la Lazio ha preso in mano il pallino del gioco con i suoi, Luis Alberto e Pedro. Siamo stati lunghi tra le linee e siamo calati. C’è rammarico, ora archiviamo e analizziamo cosa c’è da migliorare».

FASE OFFENSIVA – «Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, siamo andati a giocare in parità numerica creando presupposti per fargli male. Nel secondo siamo calati, tante palle messe là che poi ci ritornavano. La Lazio recuperava la palla e noi siamo andati in difficoltà».

GOL PRESO UGUALE A QUELLO COL FROSINONE – «Abbiamo ripreso un gol simile, son situazioni in cui dobbiamo migliorare, non basta il lavoro che facciamo. L’aspetto mentale sarà compito mio, alcuni gol non dobbiamo più prenderli».