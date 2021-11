Gasperini: «Contro la Lazio gara ottima, nonostante gli infortuni»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Manchester United. Ecco le sue parole

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Manchester United.

STAGIONE – «Indubbiamente è stato un problema la moria degli infortuni, soprattutto quando capitano in un reparto. Ma ci siamo saputi adattare e fare partite ottime come contro Inter, Lazio e United. Siamo lì in zona Champions, a pari punti con la Roma nonostante la classifica cortissima. Queste partite saranno decisive, con due vittorie su tre partite sarebbe quasi matematico il passaggio del turno. Per me la stagione è molto molto buona visto tutto quello che è successo. Ci sono sempre grandi aspettative su di noi e questo fa vedere le cose con occhio più critico».