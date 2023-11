Filippo Inzaghi in conferenza: «Vittoria che ci meritavamo. Sul rigore...»

Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara vinta contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Salernitana-Lazio, Filippo Inzaghi ha dichiarato:

«Ci voleva questa vittoria, speravo che la squadra facesse vedere quello che vedo io tutti i giorni ovvero l’impegno e la dedizione. Sono molto felice per loro. Oggi è stata una grande partita del gruppo, meritavamo una giornata simile. Rigore? Quel rigore poteva ammazzare qualsiasi squadra ma non noi. Se c’era? Non l’ho visto».