Conferenza stampa Felipe Anderson: «Farò di tutto per segnare, passare il turno è possibile»

Felipe Anderson, attaccante della Lazio, parlerà in conferenza stampa a partire dalle 19 alla vigilia della gara di domani sera contro l’AZ Alkmaar, ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Segui le dichiarazioni LIVE:

FATICA IN EUROPA – Questa esperienza purtroppo l’ho vissuta, ho vissuto dei momenti in cui eravamo in vantaggio in alcune partite, poi alla fine abbiamo perso e non abbiamo passato il turno. Non dobbiamo pensare a questo, ma solo concentrarci, possiamo passare e scrivere un’altra storia. Per motivarci e cambiare la situazione che non è molto positiva ora.

FALSO NUEVE – Sicuramente per una parte sono contento di essere lì, facendo movimenti per avere opportunità, devo avere più tranquillità e calma sotto porta, arriveranno altre chance. I gol domani saranno importanti, se segno io o qualcun altro è uguale. Voglio segnare a tutti i costi.

TIRARE DI PIU’ – Analizzo sempre quello che posso fare meglio dopo una partita, due-tre volte nell’ultima gara potevo pensare di più al tiro, ma ho visto un compagno meglio posizionato e quando è così mi piace passarla. Davanti abbiamo tanta qualità. Pedro calcia di destro e sinistro, Zaccagni rientra, Milinkovic e Luis Alberto sono pericolosi. Io ho avuto chance per calciare meglio e di più, proviamo ora un po’ tutti a incentivare il tiro che sta mancando. Inizieremo a tirare di più per trovare il gol.

COSTANZA – Questi ultimi anni mi sono ritrovato con una forma fisica molto buona, in cui mi sento molto bene. Mi sento forte fisicamente, di sicuro il riposo assoluto è molto importante. Abbiamo degli obiettivi, vedo che sono importante, sto avendo le opportuntià per giocare, devo dare del mio meglio dentro e fuori dal campo al 100%.

ALLA LAZIO A VITA – Nella nostra vita succredono le cose in modo veloce, tornare e trovare compagni e società ancora più ambiziosa è stata una scelta molto felice. Avere minuti per giocare, mi mancava tanto prima di tornare qui. Una buona scelta. Mi devo concentrare partita dopo partita, ho tanto da migliorare, ancora non stiamo pensando al futuro.

RUOLO – Qui alla Lazio ho giocato a destra e sinistra, mi piace cambiare. Ora con questa opportunità sto imparando, mi sto abituando a venire incontro, dare la profondità. Però non so dire per quanto tempo starò lì in mezzo, speriamo che Immobile rientri il prima possibile. Devo pensare una partita alla volta. In futuro comunque mi ci vedo, mi piace giocare lì.

PASSARE IL TURNO – Una cosa che dobbiamo fare è stare concentrati, sapendo che la gara dura 90 minuti, dobbiamo stare sul pezzo, provandoci in ogni momento, un gol allungherebbe la partita. Abbiamo vinto già contro squadre forti di due gol, sappiamo che è possibile.

NIENTE GOL DA GENNAIO – Ci sono dei giudizi sul mio carattere da sempre, dicevo a tutti che io sono fatto così, ho provato a imparare, continuerò così, sono felice. Sicuramente sotto porta sono disposto a tutto per avere la freddezza di un attaccante vero, questo aiuterà la squadra. Il gol è importante per noi davanti, ma il risultato conta di più. Pure se non raggiungo gli obiettivi personali, se lo fa la squadra io sarò felice ugualmente.