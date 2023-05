Conferenza stampa Dionisi: «In tempi non sospetti avrei scommesso sulla Lazio». Le parole del tecnico del Sassuolo

Durante la Conferenza stampa post partita, il tecnico del Sassuolo, Dionisi, ha parlato della sconfitta con la Lazio.

PAROLE– «Oggi l’abbiamo giocata alla pari, forse il secondo tempo più noi. Abbiamo creato, davanti avevamo una squadra forte e organizzata che difende di reparto. A me non sorprende la Lazio, in tempi non sospetti avrei scommesso sulla Lazio. Non so in che posizione, ma ne ero sicuro. È una squadra che ha cambiato poco, ha un’identità. Quando si ha questa possibilità, un allenatore bravo e giocatori bravi può fare solo meglio. A me non sorprende »

SULLA STAGIONE– «Abbiamo avuto tante defezioni in più sicuramente oltre ad aver recuperato giocatori, la squadra è cresciuta come mentalità e compattezza e poi recuperando i giocatori siamo cresciuti. La Lazio sapevo che sarebbe stata difficile molto, prende anche pochi gol. Abbiamo insistito tanto sul cercare di approcciare bene, non abbiamo fatto quello che abbiamo fatto dopo il quindicesimo pur sbagliando nelle uscite. Li abbiamo fatti correre e infatti facevano fatica a coprire tutto il campo. Peccato non essere partiti forte, ma davanti c’è la Lazio che merita »

SULLA CHAMPIONS– «Favorita? Non lo so, è una bella lotta. Tutte hanno iniziato a fare punti, cime è normale che sia. Per questo sapevamo che oggi sarebbe stata difficile perché veniva da due sconfitte, in casa per un episodio sfortunato. La qualità della Lazio ci sarebbe stata in tutta la partita e lo sapevamo. Oggi sto prendendo complimenti per i ragazzi, ma avrei preferito prenderne meno e portare a casa un risultato positivo. Noi giochiamo sempre per mettere in campo la nostra identità e poi ci son gli avversari. Oggi era forte, per questo è importante che vada fino in fondo »