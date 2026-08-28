Conferenza stampa De Rossi: «La Lazio è una squadra forte! Frattesi? Giocatore più unico che raro»

Conferenza stampa De Rossi: l’allenatore del Genoa interviene in vista della partita dello stadio Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, interviene in conferenza stampa verso la sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole, riportate da Ansa:

CONFERENZA STAMPA DE ROSSI

SCONFITTA CON IL NAPOLI – «L’abbiamo assorbita bene, con dispiacere e rabbia nei primi giorni come era normale che fosse. Ma con lucidità. Perché poi alla fine bisogna essere lucidi e analizzare quello che possiamo migliorare noi. Il nostro obiettivo è riuscire a fare una partita ancora più completa dal punto di vista del dominio e della gestione della gara e provarci anche contro le squadre così forti come il Napoli».

LAZIO E DE ROSSI – «In Coppa hanno avuto 5/6 occasioni nette, poi è finita come avete visto. Ma parliamo di una squadra forte allenata da un allenatore forte. Inoltre hanno messo un giocatore più unico che raro in Serie A: Frattesi, che forse non è il più grande costruttore di gioco, ma è un finalizzatore migliore di tanti altri attaccanti che girano, parliamo di una squadra molto completa. Detto questo, ogni squadra è battibile, ma è una squadra che a me è piaciuta molto guardandola».

NON CI SARANNO I TIFOSI – «In questi casi ci si concentra su quello che succede in campo e poi molti di questi giocatori si sono abituati durante il Covid a giocare negli stadi vuoti. Però non è un vantaggio per loro, quando giochi in casa con l’Olimpico pieno può essere un vantaggio in più e può essere uno stimolo in più. Ma non è che andremo lì e vinceremo facilmente perché non c’è la gente allo stadio o avremo un danno perché non vediamo quella cornice, a noi cambia poco».

COLOMBO E OSMAJIC ASSIEME? – «Per me assolutamente possono giocare insieme: Colombo bravo a proteggere il pallone, Osmajic ad attaccare la profondità. Siamo curiosi di vederlo all’opera ma ha già dimostrato tutta la sua voglia».

Il Genoa arriva dunque alla sfida contro la Lazio con l’obiettivo di riscattare immediatamente il ko dell’esordio. De Rossi chiede una prestazione più completa, consapevole però delle difficoltà rappresentate da una squadra che considera forte, organizzata e arricchita da individualità di alto livello.

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