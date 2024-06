Conferenza stampa Darmian: «Dalle sconfitte si può imparare molto. Noi cercheremo di mettere in mostra le nostre qualità contro la Croazia». Le parole del giocatore

Matteo Darmian, difensore della Nazionale e dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro azzurro a due giorni dalla decisiva gara con la Croazia in cui gli azzurri si giocano l’accesso agli ottavi dell’Europeo.

FATICA – «In questi giorni analizzeremo quanto fatto con la Spagna per non ripetere gli errori e cercare di preparare la partita con la Croazia al meglio. Per la preparazione credo che stiamo bene, ci prepareremo ad affrontare la partita con la giusta voglia e determinazione».

BROZOVIC IN ARABIA CORRE MENO – «Noi cercheremo di fare la nostra partita, di mettere in mostra le nostre qualità contro un avversario forte con grande esperienza. Oltre a Brozovic ci sono molti calciatori, ma dovremo fare la nostra partita con le nostre armi».

SPOGLIATOIO – «Normale che dopo una sconfitta ci sia sempre un po’ di delusione e rammarico. Potevamo fare meglio, contro una squadra comunque molto forte che ci ha messo in difficoltà. Dalle sconfitte si può imparare molto, dovremo essere bravi a imparare dalla partita con la Spagna andando in campo con la giusta determinazione».

BLOCCO INTER GIOCA COL 3-5-2 – «Non credo sia un problema, tutti i miei compagni hanno qualità importanti, quindi non conta tanto come giochiamo nel club. Quello che dice il mister cerchiamo di trasferirlo in campo».