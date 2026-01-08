Conferenza stampa Cataldi: «Non si riesce a comunicare con gli arbitri! Ogni partita ce n'è una» - Lazio News 24

Conferenza stampa Cataldi: il centrocampista della Lazio è intervenuto dopo la partita giocata contro la Fiorentina di Paolo Vanoli

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nel post partita del match della 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Fiorentina – riporta TMW. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI CATALDI

PROBLEMI DI COMUNICAZIONE CON L’ARBITRO – «È abbastanza complicato anche per noi chiedere spiegazioni. Fai un po’ fatica a parlare con loro, non c’è tutto questo dialogo anche se nelle riunioni a inizio anno si vantano che si può comunicare e che si può parlare, poi spesso non è così. È frustrante, da un mese e mezzo ogni partita ce n’è una e ci chiediamo perché in alcune situazioni l’episodio viene giudicato in un modo e altro in un altro. Stasera si è analizzato un episodio dove Mario prova a togliere la gamba e passano cinque minuti, nel primo tempo passa tutto in sordina. Poi ci assumiamo le responsabilità, però in una partita l’episodio condiziona».

CLASSIFICA ANONIMA – «Purtroppo si può parlare di tutto, ma oggettivamente la classifica è quella. Ci si prende le responsabilità della classifica che si ha, siamo consapevoli di dover fare di più. A prescindere dagli episodi arbitrali che possono togliere dei punti noi sappiamo di dover fare di più, come successo questa sera. Se si vuole prendere in considerazione l’Europa dobbiamo fare un girone di ritorno importante, siamo la Lazio e non possiamo dire che l’obiettivo è l’ottavo o il decimo posto, non possiamo prendere in giro i tifosi».

GUENDOUZI – «È un ragazzo che da quando è arrivato ha dato tutto. È stato un giocatore importante per la Lazio, quando dai tutto puoi solo ringraziare giocatori così».

