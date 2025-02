Conferenza stampa Baroni, il tecnico non parlerà prima di Venezia e Inter: il motivo

Condividi via email

Conferenza stampa Baroni, il tecnico biancoceleste ha spesso abituato a parlare direttamente alle emittenti televisive prima della partita

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, mister Baroni non parlerà in conferenza stampa né alla vigilia del match contro il Venezia e né alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Inter.

Il tecnico della Lazio ha spesso abituato a questa scelta, perché a causa dei molti impegni ravvicinati preferisce parlare direttamente ai microfoni delle emittenti televisive prima delle partite.