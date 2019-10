Conferenza Inzaghi, diretta live dalle 14.30: la vigilia di Lazio-Torino

FORMELLO / Alla vigilia di Lazio-Torino, come di consueto, in conferenza stampa mister Simone Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti

Turno infrasettimanale per la Serie A, si torna subito in campo. Mercoledì allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00 si gioca Lazio-Torino, match valido per la 10^ giornata di campionato. Alla vigilia della partita il tecnico Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei media. Segui la diretta su LazioNews24.com a partire dalle 14.30.