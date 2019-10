Lazio, problema muscolare per Immobile: la situazione

Un fastidio muscolare già presente contro la Fiorentina. Contro il Torino, però, Immobile potrebbe partire dalla panchina

Non si risparmia. Corre per sè e per i compagni. Spesso al novantesimo termina col fiatone. Ciro Immobile è così, votato al sacrificio per un bene superiore: la squadra. Tanto generoso da sentirsi in dovere di stringere i denti anche quando potrebbe starsene in panchina, come è successo nella serata del Franchi, dove ha giocato con un fastidio muscolare. Come riferito dalle colonne de Il Messaggero, la sera prima, addirittura zoppicava. Ma non c’è tempo per fermarsi: la Lazio è chiamata a rispondere al meglio ad un ciclo di partite fondamentali per le ambizioni europee ed ha bisogno del suo trascinatore.

Un eccesso di zelo che i medici hanno consigliato di fermare: ieri il centravanti si è sottoposto agli esami strumentali in Paideia, evidenziando uno stato pre lesionale. Ciro non vuole mancare contro il Torino, ma così facendo potrebbe compromettere la sua presenza nel big match di San Siro.

Starà ad Inzaghi valutare tutte le scelte.