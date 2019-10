Lazio, preoccupa Leiva: in dubbio per il Torino

Lucas Leiva in dubbio per il Torino. Il brasiliano ha rimediato una contusione durante la partita contro la Fiorentina

Si ferma Leiva. Il brasiliano non si è risparmiato contro la Fiorentina, un gigante in mezzo al campo che, ancora una volta, s’è innalzato a scudo della Lazio. Ha pagato la sua supremazia, però, con una contusione alla gamba: Il Messaggero lo ha definito uno stato di pre-lesione. Per scongiurare la ricaduta, Inzaghi lo sta preservando: ieri era assente durante la seduta di scarico a Formello, solo ghiaccio e riposo, ma la sua presenza contro il Torino è fortemente a rischio. Per il brasiliano sarebbe la terza ricaduta: si è già fermato a luglio, quando ha dovuto concludere anticipatamente il ritiro di Auronzo e poi a ridosso della gara contro la Sampdoria. In caso di assenza, il mister dovrà rimpiazzarlo scegliendo uno tra Parolo e Cataldi.