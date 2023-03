Conference League, Lazio-AZ: primo precedente con l’arbitro Nyberg. Primo incrocio per la squadra capitolina con il fischietto svedese

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i precedenti con l’arbitro Nyberg che dirigerà la gara di Conference tra la squadra biancoceleste e l’AZ. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «La designazione arbitrale per l’andata degli ottavi di UEFA Europa Conference League, ha assegnato la gara Lazio-AZ al signor Glenn Nyberg. Primo incrocio per la Lazio con il fischietto svedese, il quale ha già arbitrato una italiana in carriera: si tratta della Roma, con i giallorossi usciti sconfitti sul campo del Salisburgo. Prima volta anche per l’AZ, con gli unici incroci olandesi che per ora risalgono a due vittorie per PSV e Ajax»