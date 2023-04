Conference League, giocatore positivo al doping prima di Lech Poznan – Fiorentina

A poche ore dal match europeo, un giocatore della squadra polacca è stato trovato positivo al doping

Clamoroso quello accaduto a poche ore dal match di Conference League tra Lech Poznan e Fiorentina.

Il giocatore della squadra polacca, Bartosz Salamon, è stato trovato positivo ad un controllo anti doping. La società polacca fa sapere di aver ricevuto comunicazione dalla Uefa in merito alla positività al clortalidone riscontrata dopo la partita col Djurgarden. L’ex giocatore di Brescia, Foggia, Sampdoria, Pescara, Cagliari, Spal e Frosinone, ha ricevuto una squalifica di tre mesi e non sarà in campo questa sera contro la squadra di Italiano.