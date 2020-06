Lazio Fiorentina, Iachini: «Non possiamo essere attendisti. Complimenti ad Inzaghi»

Conferenza stampa Iachini, le parole del tecnico dei viola in vista della gara di domani dell’Olimpico contro la Lazio

Anche il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia in vista della gara di domani contro la Lazio. Ecco le sue parole:

«La Lazio sono diversi anni che lavora con lo stesso tecnico, Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro e da anni sono nei vertici della nostra classifica. Ci vorrà una grande partita sotto l’aspetto tattico e dell’attenzione senza rinunciare a fare i nostri movimenti nella fase offensiva. Non si può essere attendisti con queste squadre, bisogna andare a creare dei pericoli. Ribery è un giocatore d’esperienza e di grande qualità e non può far altro che alzare il tasso di furbizia e di malizia, abbiamo la seconda squadra più giovane del campionato. La Fiorentina, insieme all’Inter, ha creato più palle gol e occasioni d’attacco. Ci vuole sicuramente più precisione perché è chiaro che bisogna essere più cinici e concreti, con il Brescia ci è mancata la fase finale dell’azione».