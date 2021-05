Paolo Condò ha parlato del ritorno di Mourinho in Serie A, rivelando che pensava si accasasse in un’altra squadra

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato del ritorno di Mourinho in Serie A, rivelando che dopo aver letto le sue parole di ieri, pensava si accasasse in un altro club: la Juve.

«Quando ho letto di Mourinho che pensava di tornare in Italia, avrei pensato alla Juventus, non alla Roma. Lette quelle parole, mi è venuta in mente la Juve».