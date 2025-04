Condò: «Il derby di Roma è la partita peggiore del campionato per questo motivo. Ieri…». Ecco le sue parole

Le parole di Paolo Condò al Corriere della Sera.

PAROLE– «Il derby di Roma è la partita peggiore del campionato per l’astio che sempre l’avvelena. Ieri si è andati oltre non tanto per i calcioni, che fanno parte del gioco, ma per le simulazioni: chiunque veniva anche solo sfiorato stramazzava a terra fingendo dolori inimmaginabili, e costringendo l’arbitro a continue interruzioni. Se la Var indagasse anche chi imbroglia, Roma e Lazio avrebbero finito 5 contro 5 »