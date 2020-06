Porto, Conceição: «Senza i tifosi sarà un qualcosa di diverso»

L’allenatore del Porto ed ex giocatore della Lazio, si è proferito sulla riapertura del campionato con gli stadi a porte chiuse

Questa sera torna la Primeira Liga e il Porto di Sergio Conceição dovrà difendere il primo posto dal Benfica che è solo ad un punto di distanza.

L’ex Lazio si è espresso sulla ripresa del campionato a porte chiuse, come riportato da Goal.com: «Senza i tifosi sarà un qualcosa di diverso. Sarà come fare l’insalata senza usare i condimenti e mangiare un’insalata senza olio, aceto e sale non è la stessa cosa. Comunque noi dovremo giocare con la stessa voglia di sempre, come se ci fossero i tifosi a sospingerci. Mancherà la spinta che viene data ad un giocatore e mancheranno anche i fischi. Sarà diverso, ma dobbiamo guardare alla situazione che c’è ora, seguire le raccomandazioni che ci sono state fatte e affrontare le cose come sono. Non ci siamo mai fermati, non siamo andati in vacanza, abbiamo continuato a lavorare. L’abbiamo fatto perché avevamo la speranza che il campionato riprendesse, perché ci fosse data la possibilità di dimostrare sul campo che vogliamo essere i migliori. Prima dello stop stavamo bene e avevamo portato a casa punti importanti, speriamo di ripartire con lo stesso slancio».