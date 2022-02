Porto Lazio, il saluto di Conceicao ai tifosi biancocelesti VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante la rivalità che questa sera ha acceso Porto e Lazio, Conceicao non ha nascosto il suo legame coi colori biancocelesti

Resta immutanto l’affetto di Conceicao per la Lazio. Un legame che resiste oltre il tempo e la rivalità che, questa sera, ha acceso lo Stadio Do Dragao. Alla fine del match, l’allenatore del Porto è andato sotto al settore ospiti per salutare quel popolo che per anni lo ha sostenuto, quello biancoceleste.

Un saluto che ha onorato gli anni trascorsi con l’Aquila sul petto.