Conceicao, il tecnico parla della sconfitta con la Lazio

Conceicao, il tecnico rossonero in conferenza stampa ritorna sulla sconfitta in campionato contro la Lazio rilasciando queste sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce, Conceicao torna sulla sconfitta del suo Milan di domenica scorsa contro la Lazio, e rilascia sulla partita queste sue considerazioni. Ecco la sua analisi

PAROLE – Parlare dopo una sconfitta… Io sono appassionato, vivo le cose in questo modo. Anche se vinco non ho un sorriso pieno, la vivo così tutti i giorni. Sono fatto così, è il mio carattere. Ho 50 anni, è difficile che cambierò. Neanche quando giocavo con i miei figli ero tranquillo, figuriamoci ora nel mio sogno professionale che è stare qua al Milan. È il mio modo di vivere le cose come allenatore

Questa base è avere questo atteggiamento e voglia di migliorare. La vedo? Sì, è chiaro. Altrimenti che ci stavo a fare qua. È difficile spiegare. Contro la Lazio i primi 15 minuti sono stati bruttissimi, ma non era stanchezza. L’ambiente era difficile per i giocatori. Devo stare con la mia squadra, con i miei giocatori e dargli gioia e piacere in un momento difficile. Come uomini e come persone a volte guadagniamo qualcosa in più se pensiamo alle cose positive