Conceicao ai tifosi: «Ieri un momento speciale grazie a voi Laziali» FOTO

Conceicao ha ringraziato nuovamente i tifosi della Lazio, ecco il messaggio lasciato sul suo account Twitter

La corsa sotto la Nord, il coro indimenticabile dei tifosi, la commozione: per Conceicao, il ritorno all’Olimpico è stato un viaggio nella nostalgia. Il tecnico del Porto, al termine del match, è andato ad abbracciare i suoi sostenitori proprio come quando vestiva i colori biancocelesti. Oggi ha voluto rinnovare il suo legame con la Lazio, tramite il suo profilo Twitter:

«Un momento molto speciale per me e anche per la mia famiglia. Sono stati anni d’oro a Roma, soprattutto grazie a voi, Laziale. Vedere il mio nome insieme a tanti grandi campioni è stato un altro punto culminante di questo viaggio in Italia e nella mia seconda casa».