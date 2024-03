Conceicao Lazio, l’idea fa impazzire il popolo biancoceleste: è lui il tecnico per il post Sarri? Le ultime

Il Corriere dello Sport stamattina tra i nomi per il post Sarri ha aggiunto quello di Conceiçao, che rappresenta un sogno per i tifosi della Lazio.

L’attuale tecnico del Porto è in scadenza con il suo club, probabilmente non rinnoverà, ma le probabilità di vederlo sulla panchina dei capitolini sono vicine allo zero, visti anche gli alti costi e la concorrenza in ballo. Ma se Lotito riuscisse ad incassare il suo sì…