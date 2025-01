Conceicao Inzaghi, i due ex Lazio alle prese col derby: curiosità e retroscena sulla sfida

Conceicao Inzaghi, il derby dei due ex Lazio in finale di Supercoppa Italiana. Le curiosità

I due allenatori Conceicao e Inzaghi, come ricorda la Gazzetta dello Sport, sono stati compagni di squadra alla Lazio nel 1999-2000 e per sei mesi nel 2003, vincendo insieme uno scudetto e giocando 33 partite insieme. A legarli è il fatto che hanno esordito in Serie A lo stesso giorno e nella stessa partita, Lazio Piacenza del 13 settembre 1998, ma da avversari.

Da avversari si sono affrontati come allenatori in Champions League e nel ritorno degli ottavi di finale del 14 marzo 2023 Conceicao, furioso per il risultato, negò un saluto con la mano ad Inzaghi al termine della partita che valse l’eliminazione del Porto. Nell’aprile del 2017, invece, il nome del portoghese circolò come possibile successore dell’ “amico nemico” che in difficoltà alla Lazio. Lo stesso avvenne nell’aprile del 2023 quando Inzaghi era in una posizione traballante all’Inter.