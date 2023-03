Compleanno Veron, l’ex giocatore della Lazio compie oggi 48 anni e il club biancoceleste gli dedica gli auguri sui social

Le bandiere a distanza di anni non verranno mai dimenticate, e Veron non ha fatto eccezione per la Lazio. In occasione del compleanno dell’ex calciatore biancoceleste, la società pubblica a riguardo su Twitter un post in suo onore