Festa speciale per Stefan Radu: il «Boss» compie 40 anni! Il messaggio del club – Lazio News 24

Giornata speciale per l’ex difensore romeno Stefan Radu, che festeggia oggi il suo 40° compleanno: la società biancoceleste celebra uno dei calciatori più amati e presenti nella storia del club

Una giornata speciale per la Lazio e per uno dei calciatori che hanno scritto pagine importanti della storia biancoceleste. Oggi, giovedì 22 ottobre 2026, Stefan Radu festeggia il suo 40° compleanno. L’ex difensore romeno, conosciuto affettuosamente dai tifosi con il soprannome di «Boss», rappresenta ancora oggi un simbolo di appartenenza e attaccamento alla maglia. Arrivato nella Capitale nel gennaio del 2008, ha trascorso tutta la parte successiva della propria carriera con i colori laziali, diventando il calciatore con il maggior numero di presenze nella storia del club. Un traguardo che rende ancora più significativo questo compleanno.

Radu compie 40 anni: gli auguri al «Boss» biancoceleste

Nato a Bucarest il 22 ottobre 1986, Stefan Radu raggiunge oggi il traguardo dei quarant’anni. Un anniversario che offre l’occasione per ripercorrere la lunga esperienza del difensore con la maglia della Lazio, iniziata quando era ancora un giovane talento proveniente dalla Dinamo Bucarest.

La società biancoceleste ha celebrato anche negli anni precedenti il compleanno dell’ex calciatore attraverso i propri canali ufficiali. In occasione del suo 40° compleanno ha pubblicato un post di auguri, accompagnata da numerose immagini dell’ex laziale.

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Radu e il record storico di presenze: nessuno come lui

Il legame tra Radu e la Lazio è raccontato soprattutto dai numeri. Secondo le statistiche storiche pubblicate dal club, il difensore romeno ha concluso la propria esperienza con 427 presenze ufficiali e 8 reti, diventando il giocatore più presente nella storia biancoceleste.

Un primato conquistato il 3 aprile 2021, durante la partita contro lo Spezia, quando superò il precedente record appartenente a Giuseppe Favalli. Da quel momento il nome del romeno è entrato definitivamente nella storia della società capitolina, al termine di un percorso durato oltre quindici anni.

Radu simbolo di fedeltà: tutti i trofei conquistati con i biancocelesti

Durante la sua lunga permanenza nella Capitale, Stefan Radu ha contribuito anche alla conquista di diversi trofei. Nel suo palmarès figurano tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, successi che hanno accompagnato alcune delle stagioni più importanti della storia recente della Lazio.

La società lo ha inserito tra le proprie leggende, riconoscendone il contributo sportivo e il significato della sua lunga permanenza con la maglia biancoceleste. Dopo il ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 2023, il suo nome è rimasto fortemente legato all’ambiente laziale.

Nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo, Radu non ha mai smesso di essere vicino alla Lazio. L’ex difensore continua infatti a seguire la squadra anche in trasferta, sostenendola con la passione di un vero tifoso e confermando il legame speciale che lo unisce ai colori biancocelesti.

Il quarantesimo compleanno rappresenta dunque un’occasione per celebrare non soltanto un ex calciatore, ma una figura che ha attraversato diverse epoche della storia recente della Lazio.