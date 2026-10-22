Lazio Cagliari, Lotito prova a riportare i tifosi all’Olimpico: arriva una promozione speciale sui biglietti!

Lazio-Cagliari, la società biancoceleste lancia un’iniziativa per gli abbonati delle ultime due stagioni: fino a quattro biglietti a prezzi agevolati per la sfida dell’Olimpico

La Lazio cerca di riavvicinare i propri sostenitori allo stadio Olimpico attraverso una nuova iniziativa dedicata alla tifoseria biancoceleste. In un momento caratterizzato dalla contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito, la società capitolina ha annunciato una promozione speciale in occasione della partita contro il Cagliari, in programma domenica 1° novembre alle ore 15:00. L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare la presenza sugli spalti, offrendo condizioni agevolate a chi ha sottoscritto un abbonamento nelle ultime due stagioni.

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La società punta sulla promozione per riempire l’Olimpico

Il rapporto tra una parte della tifoseria della Lazio e il presidente Claudio Lotito continua a essere caratterizzato da tensioni e contestazioni. Una situazione che accompagna la stagione dei biancocelesti e che rappresenta uno degli aspetti più delicati del momento vissuto dal club capitolino.

In questo contesto si inserisce la nuova iniziativa commerciale annunciata dalla società, che punta a favorire una maggiore partecipazione del pubblico in occasione della prossima sfida casalinga contro il Cagliari.

Fino a quattro biglietti a prezzi speciali: chi può usufruire dell’offerta

La novità riguarda i sostenitori che hanno sottoscritto un abbonamento alla Lazio per la stagione 2025/26 oppure per quella attualmente in corso, la 2026/27. Entrambe le categorie potranno acquistare fino a quattro biglietti a prezzi speciali per assistere alla partita contro la formazione rossoblù. Un’iniziativa che coinvolge dunque anche chi aveva scelto di abbonarsi nella passata stagione, ampliando la platea dei tifosi che potranno beneficiare dell’agevolazione.

Per accedere alla promozione sarà necessario utilizzare il codice della propria tessera Millenovecento o Eagle Card durante la procedura di acquisto dei tagliandi.

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Lazio-Cagliari, il comunicato ufficiale del club biancoceleste

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lazio ha illustrato le modalità previste per usufruire della promozione dedicata ai propri abbonati. Di seguito il testo del comunicato societario:

«La S.S. Lazio comunica che, in occasione della gara Lazio-Cagliari in programma domenica 1° novembre alle 15:00 allo stadio Olimpico, i possessori di un abbonamento per la stagione 2025/26 oppure per la stagione corrente 2026/27 potranno acquistare fino a 4 biglietti della gara a prezzi speciali. Per usufruire della promozione dedicata, sarà sufficiente inserire il codice tessera Millenovecento o della Eagle Card al momento dell’acquisto».

Resta adesso da capire quale sarà la risposta del pubblico biancoceleste. La contestazione nei confronti di Claudio Lotito continua infatti a rappresentare un elemento importante nel rapporto tra la società e una parte della tifoseria.