Compleanno Radu, Leiva: «Auguri fratello, mi manchi tanto» FOTO

Lucas Leiva ha scritto un messaggio pieno di affetto a Stefan Radu, nel giorno del suo compleanno: l’augurio

Non c’è distanza che non possa essere ricoperta dall’affetto. Lo stesso affetto che avvicina l’Italia al Brasile, Stefan Radu a Lucas Leiva. Nel giorno del compleanno del boss della Lazio, l’ormai ex compagno gli ha inviato un messaggio speciale tramite Instagram:

«Auguri fratello. Ti voglio bene e mi manchi tanto! Boss».