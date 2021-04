Compleanno Patric, gli auguri di Luiz Felipe: «Ti voglio bene» FOTO

Luiz Felipe ha celebrato Patric, nel giorno giorno del suo compleanno: ecco il messaggio del brasiliano per il compagno

Non solo la rifinitura, oggi a Formello c’è tempo anche per festeggiare il compleanno di Patric. Lo spagnolo spegne 28 candeline e gli auguri dei compagni non sono tardati ad arrivare, come quelli di Luiz Felipe che – su Instagram – ha scritto:

«Buon compleanno fratello, tanta felicità, tanta salute, ti voglio bene papi»