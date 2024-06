Compleanno Oddo: ARRIVANO gli auguri del club biancoceleste allo storico capitano. Giornata speciale per l’ex giocatore biancoceleste

Compie oggi 48 anni Massimo Oddo.

L’ex terzino della Prima Squadra della Capitale approdò in biancoceleste nel 2002, vestendo l’Aquila sul petto per ben quattro stagioni e mezzo. Oddo, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio ben 172 presenze, realizzando in queste 17 reti.

In biancoceleste l’ex difensore esordì nelle competizioni europee per club il 9 febbraio del 2002, giorno in cui i biancocelesti sfidarono lo Skoda Xanthi in Coppa UEFA. Oltre ad aver indossato la fascia da capitano a partire dal 2006, Oddo può vantare la vittoria della Coppa Italia 2003/04. Come riportano i canali ufficiali del club.