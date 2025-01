Compleanno Nuno Tavares, giorno speciale per il terzino: la Lazio non dimentica di fargli gli auguri. Il messaggio – FOTO

Compleanno Nuno Tavares, giorno speciale per il terzino: la Lazio gli fa gli aurugi tramite i propri social. Il messaggio

Giorno speciale in casa Lazio, dove si festeggia oggi il compleanno di Nuno Tavares, che non sarà però disponibile per la sfida di questa sera contro la Fiorentina a causa di un infortunio.

Arrivato nella Capitale nel corso dell’ultima estate, l’esterno portoghese è diventato in poco tempo un elemento fondamentale della formazione biancoceleste. E il club non poteva non fargli gli auguri per i suoi 25 anni.