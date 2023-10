Compleanno Kennet Andersson, arrivano gli auguri della Lazio. Giorno speciale per l’ ex attaccante biancoceleste

La Lazio celebra l’ex attaccante biancoceleste Kennet Andersson che compie oggi 56 anni.

GLI AUGURI DEL CLUB– «Compie oggi 56 anni Andersson Bernt Kennet. L’ex attaccante biancoceleste approdò alla Lazio nell’estate del 1999, partecipando alla gloriosa spedizione capitolina che, il 27 agosto, allo Stadio Louis II di Monaco sconfisse il Manchester United per 1-0 nella finale di Supercoppa europea. Il calciatore svedese, inoltre, esordì con l’Aquila sul petto il 30 agosto successivo nel debutto stagionale casalingo in Serie A, nel quale la Lazio superò il Cagliari per 2-1. Successivamente, Andersson raccolse un’altra sola apparizione, nella seconda giornata di campionato pareggiata dai biancocelesti per 0-0 contro il Bari, prima di tornare al Bologna a stagione in corso».