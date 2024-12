Compleanno Enrico Lotito, arrivano gli auguri della Lazio per il Direttore biancoceleste

Compleanno Enrico Lotito, giorno speciale per il dirigente biancoceleste! Il club gli fa gli auguri con questo messaggio

Arrivano anche gli auguri da parte della Lazio per Enrico Lotito in questo giorno speciale per lui. Il direttore tecnico delle Women e della Primavera, infatti, festeggia 28 anni e il club gli ha dedicato un messaggio tramite i propri canali ufficiali.

AUGURI DELLA LAZIO– Tanti auguri di buon compleanno a Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile maschile e della Lazio Women, che oggi spegne 28 candeline.