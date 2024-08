Compleanno Del Nero, l’ex centrocampista spegne 43 candeline: gli auguri della Lazio tramite una nota sul proprio sito ufficiale

L’ex centrocampista della Lazio Simone Del Nero spegne oggi 43 candeline. Di seguito gli auguri del club biancoceleste:

COMUNICATO – L’ex centrocampista biancoceleste festeggia oggi 43 anni.

Simone Del Nero è approdato in biancoceleste nell’estate del 2007, vestendo l’Aquila sul petto fino al gennaio 2012. L`azzurro, in particolare, ha collezionato con la maglia della Lazio 35 presenze, realizzando una rete, quella del definitivo 3-0 nella gara casalinga contro l`Albinoleffe valida per il IV turno della Coppa Italia 2010-2011.

In circa cinque stagioni con la maglia della Prima Squadra della Capitale ha conquistato la Coppa Italia 2008-2009 e la Supercoppa italiana dell`agosto successivo in quel di Pechino contro l`Inter.