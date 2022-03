Compleanno Corradi, gli auguri della Lazio – VIDEO

Oggi è il giorno del compleanno di Bernardo Corradi. ex attaccante della Lazio: gli auguri sui social del club biancoceleste

Giorno speciale per Corradi, che oggi compie 46 anni. Puntuali gli auguri della Lazio per il suo ex attaccante. Auguri arrivati via social.

🎂🎈 Tanti auguri di buon compleanno a Bernardo Corradi che oggi spegne 4️⃣6️⃣ candeline!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/cNLjtm7WPG — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 30, 2022

«Tanti auguri di buon compleanno a Bernardo Corradi che oggi spegne 46 candeline», queste le parole scritte nel tweet, che accompagnano il video del gol nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Un trofeo vinto poi da biancocelesti.