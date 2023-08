Compleanno Cissé, gli auguri della Lazio. Giorno speciale per l’ex attaccante biancoceleste che oggi compie 42 anni

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio celebra l’ex attaccante biancoceleste Cissé che oggi compie 42 anni.

GLI AUGURI DEL CLUB– «L’ex attaccante biancoceleste spegne oggi 42 candeline. Djibril Cissé ha indossato la maglia della Prima Squadra della Capitale per sei mesi. Approdato in biancoceleste durante il mercato estivo della stagione 2011-2012, ha esordito in biancoceleste 18 agosto 2011 realizzando una doppietta all’Olimpico nella partita di andata di Europa League contro il Rabotnički, terminata 6-0 per la Prima Squadra della Capitale. Il 9 settembre successivo, nella prima giornata del campionato di Serie A, segna il suo primo gol nel massimo campionato italiano in casa del Milan campione d’Italia (2-2 il risultato finale). In totale, colleziona 27 presenze e 5 reti tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, per poi passare al QPR».