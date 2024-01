Compleanno Cavanda: arrivano gli auguri della Lazio. Giorno speciale per l’ex difensore biancoceleste

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio celebra Luis Canvada, ex difensore biancoceleste, che oggi compie 34 anni.

GLI AUGURI DEL CLUB– «L’ex difensore biancoceleste spegne oggi 34 candeline.

Luis Cavanda è approdato in biancoceleste nel 2007, vestendo la maglia della Lazio fino al 2015 (con in mezzo due parentesi in prestito con Torino e Bari).

Cavanda ha totalizzato nella Capitale 80 presenze tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana ed Europa League, realizzando una rete.

Con la maglia biancoceleste ha conquistato anche la Coppa Italia 2012/2013».