Compleanno Amarildo: gli auguri della Lazio. Giorno speciale per l’ex attaccante biancoceleste

Sui propri canali ufficiali la Lazio festeggia Amarildo Souza do Amaral nel giorno del suo 59 compleanno.

GLI AUGURI DEL CLUB– «Compie oggi 59 anni Amarildo Souza do Amaral.

L’ex attaccante indossò la maglia della Prima Squadra della Capitale per una stagione, quella 1989/90, totalizzando in maglia biancoceleste 29 presenze e 8 reti in campionato e 2 presenze ed 1 gol in Coppa Italia».