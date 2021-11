Compagnoni: «La Lazio ha un problema che si trascina da anni»

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport, ha dato la sua opinione sulla Lazio dopo la sconfitta contro la Juventus

«Oltre a Immobile, Sarri ha pochissime altrernative. Il problema della Lazio è un problema che si trascina da anni. Squandra titolare molto forte, se è al completo la Lazio è una squadra indiscutibilmente forte, ma Sarri ha carenze di alternative. Lo scorso anno aveva Caicedo che quest’anno non c’è e si deve inventare Pedro falso 9. È evidente che come Inzaghi, Sarri non ha fiducia in Muriqi. I dati sono inequivocabili. Anche a centrocampo e in difesa non hanno molte alternative, si è visto a Roma. Per me è complicato che la Lazio arrivi tra le prime 4 quest’anno e quindi è giusto che si concentri sull’Europa League dove può far bene»