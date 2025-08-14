Como Lazio, Sarri incrocia le dita: si spera nel recupero di quel titolare

Como Lazio, Maurizio Sarri ora incrocia le dita e spera, punta forte sul recupero di quel titolare in rosa, ecco di chi si tratta, tutti i dettagli sulla trattativa

A dieci giorni dall’inizio del campionato, l’attenzione di Maurizio Sarri in casa Lazio è concentrata principalmente sul pieno recupero del capitano Mattia Zaccagni. Dopo un’estate iniziata in ritardo a causa di un’operazione per risolvere la pubalgia, l’«Arciere» sta progressivamente ritrovando la condizione migliore. L’attesa di Sarri è particolarmente alta, non solo per il ruolo cruciale del numero 10 nel gioco biancoceleste, ma anche per le incertezze che riguardano la forma degli altri esterni offensivi, che stanno dando più preoccupazioni che certezze.

La situazione sulle fasce è infatti complessa. Gustav Isaksen, dopo aver superato la mononucleosi che lo ha debilitato, sta ancora lavorando a parte, con il suo ritorno a pieno regime che non sembra imminente. A complicare ulteriormente le cose è arrivato un piccolo problema muscolare per Pedro, che si è fermato ieri per un affaticamento, un campanello d’allarme che, vista l’età del giocatore, rende necessario un approccio molto prudente nella sua gestione. Nel frattempo, Tijjani Noslin non sta impressionando, faticando a ritagliarsi uno spazio nelle preferenze di Sarri.

L’unica nota positiva del precampionato biancoceleste è stata rappresentata da Matteo Cancellieri, che ha mostrato determinazione e crescita, segnando anche due gol. L’ex Parma si è candidato a sorpresa per un ruolo da protagonista.

Tuttavia, Sarri come spiega Il Corriere dello Sport si aspetta risposte decisive da Zaccagni. L’ultimo test amichevole contro l’Atromitos sarà fondamentale. Dopo il rigore sbagliato contro il Burnley, il capitano vedrà aumentare il suo minutaggio e Sarri monitorerà con attenzione ogni sua mossa, ogni miglioramento. Il tempo stringe, e la Lazio non può fare a meno della creatività e incisività del suo leader per partire con il piede giusto.