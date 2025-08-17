Como Lazio, debutto di Serie A: tra formazione e scelte di mercato, le ultime sula sfida contro i lariani

Como Lazio, Sarri studia il tridente e valuta i giovani per affrontare i lariani nel primo match stagionale di Serie A

La Serie A 2025/26 prende il via e uno degli incontri più attesi della prima giornata è Como-Lazio, in programma domenica 24 agosto 2025 allo stadio “Sinigaglia” alle ore 18:30. La squadra di Maurizio Sarri dovrà fare i conti con un avversario ostico, reduce da una stagione sorprendente chiusa al decimo posto, e con l’obiettivo di partire subito con il piede giusto per non perdere terreno in classifica.

La Lazio arriva a questa sfida con diverse incognite, sia tecniche che di mercato. In difesa, il tecnico toscano dovrebbe confermare Mandas tra i pali, con la coppia centrale Gila-Romagnoli e gli esterni Marusic e Nuno Tavares. A centrocampo spazio a Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, mentre in attacco il tridente sarà composto da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, in cerca di continuità.

Dal punto di vista del calciomercato, la partita sarà utile anche per valutare giovani talenti e giocatori in bilico. Il club continua a monitorare possibili cessioni e ingressi, cercando di rafforzare la rosa senza compromettere la stabilità della squadra. Alcuni nomi accostati ai biancocelesti potrebbero trovare spazio nei minuti finali, offrendo a Sarri ulteriori soluzioni per il prosieguo della stagione.

Il Como, guidato da Cesc Fàbregas, si presenterà con un undici compatto, pronto a sfruttare il fattore campo e le ripartenze veloci. I lariani puntano a consolidarsi stabilmente in Serie A, cercando di sorprendere anche le grandi squadre.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con possibilità di seguirla anche in streaming su PC, smartphone e smart TV compatibili. L’esordio stagionale diventa quindi un banco di prova per testare forma, tattica e possibili aggiustamenti in vista del mercato di agosto, che potrebbe riservare sorprese a entrambe le squadre.