Como Lazio, le probabili formazioni della prima partita di campionato: Sarri pronto al debutto in Serie A

Como Lazio, le probabili scelte dei biancocelesti in questa prima partita di Serie A: le ultime sulla sfida dei capitolini

Riparte la Serie A e la Lazio di Maurizio Sarri è pronta al debutto ufficiale contro il Como di Cesc Fabregas, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Sudtirol. Dopo il precampionato, concluso con una serie di amichevoli positive, i biancocelesti si preparano alla prima sfida stagionale, con alcune scelte ancora da definire soprattutto in difesa e tra i pali.

Il primo dubbio riguarda la porta: Provedel parte leggermente favorito su Mandas, anche se entrambi hanno avuto continui turni durante i test estivi. In difesa, Sarri dovrà fare a meno di Romagnoli, squalificato per due giornate, Patric, out per una lesione al retto femorale sinistro, e Gigot, fermo a causa di lombosciatalgia. La coppia centrale sarà quindi formata da Gila e Provstgaard, mentre sulle fasce agiranno Nuno Tavares a sinistra e Lazzari a destra, con Hysaj e Pellegrini pronti a subentrare se necessario.

A centrocampo è confermata la presenza di Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, con Cataldi inizialmente in panchina. La squadra aspetta anche il recupero di Belahyane e Vecino, assenti negli ultimi incontri amichevoli per problemi fisici.

In attacco, il principale ballottaggio riguarda il ruolo centrale del tridente: Castellanos e Dia si contendono la maglia da titolare, con il Taty leggermente favorito, mentre sulle fasce agiranno Cancellieri a destra e Zaccagni a sinistra. Isaksen non sarà disponibile, in fase di recupero dopo la mononucleosi.

Le probabili formazioni:

Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Moreno; Da Cunha, Roberto, Paz; Diao, Douvikas, Rodriguez. All.: Fabregas.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

La sfida di domenica rappresenta un momento chiave per la Lazio, che vuole partire con il piede giusto in campionato, confermando la crescita mostrata durante il precampionato e provando a costruire le basi per una stagione ambiziosa sotto la guida di Sarri.